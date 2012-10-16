Офіційний курс валют на 16 жовтня
04:00, 16 жовтня 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно інформації офіційного сайту Національного банку України, на 16 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 15 жовтня – 799.3000)
100 EUR – 1036.7720 (на 15 жовтня – 1036.6921)
10 RUR – 2.5718 (на 15 жовтня – 2.5806)
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