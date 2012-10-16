Офіційний курс валют на 16 жовтня

04:00, 16 жовтня 2012
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

Згідно інформації офіційного сайту Національного банку України, на 16 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 15 жовтня – 799.3000)

100 EUR – 1036.7720 (на 15 жовтня – 1036.6921)

10 RUR – 2.5718 (на 15 жовтня – 2.5806)

Усі курси валют на 16 жовтня

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