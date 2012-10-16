Офіційний курс валют на 16 жовтня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

Згідно інформації офіційного сайту Національного банку України, на 16 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 15 жовтня – 799.3000) 100 EUR – 1036.7720 (на 15 жовтня – 1036.6921) 10 RUR – 2.5718 (на 15 жовтня – 2.5806) Усі курси валют на 16 жовтня

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter