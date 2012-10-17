За збройний напад на інкасаторів грабіжники отримали 11 і 10 років

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, згідно з вироком Старобешівського районного суду, організатор злочину, передбаченого ч.4 ст.187 (розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинений організованою групою) КК України, засуджений до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна, двоє його спільників - до 10.

В ході слідства було встановлено, що злочинці ретельно готувалися до пограбування. Протягом півтора місяця зловмисники готували план нападу: відстежували маршрут інкасаторської машини, розклад її руху. Заради реалізації свого задуму, члени ОЗУ викрали автомобіль, одягнулися в форму працівників міліції і озброїлися вогнепальною зброєю. Таким чином, злочинці, за заздалегідь розробленим планом, на автодорозі в напрямку села Придорожнє Старобешівського району скоїли розбійний напад на екіпаж інкасаторської машини «Укрпошти» та заволоділи майном Поштамту в сумі майже 700 тис гривень, які призначалися для соціальних виплат громадянам.