Митники виявили два контрабандні літаки

Митниками в ході проведення перевірки було виявлено факт порушення митного законодавства стосовно літака Як-40, що був ввезений з Сербії на митну територію України вітчизняною фірмою з порушенням митного законодавства, а саме - з приховуванням від митного контролю шляхом надання митниці документів, що містять неправдиві дані стосовно його митної вартості.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі Держмитслужби, цей літак пройшов капітальний ремонт на авіазаводі в Республіці Білорусь, але підприємство приховало вартість ремонту літака при заявлені його для митного оформлення. На даний час матеріали щодо цього літака знаходяться у суді.

У ході проведення додаткової перевірки стосовно цього літака співробітниками митниці було направлено запити до митних органів Сербії та Республіки Білорусь. У результаті отриманих відповідей митники з’ясували, що за тим самим договором, разом з першим літаком на авіазаводі в Республіці Білорусь, пройшов капремонт ще й другий літак Як-40, який було ввезено на митну територію України на адресу того ж покупця ще в 2010 році. Підприємство подало при митному оформленні документи, в яких вказувалась вартість товару на суму близько 1,9 млн. грн.

В ході взаємодії з митними органами Республіки Білорусь співробітники української митниці встановили його вартість з урахуванням вартості ремонту, вона склала 7,7 млн. грн. Тобто, підприємство намагалося занизити вартість літака більш як у 4 рази та тим самим уникнути сплати податків до Держбюджету на суму 1,1 млн. грн.

Таким чином, весь цей час підприємство використовувало та зберігало літак Як-40, що був переміщений через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання документів, що містили неправдиві дані про його фактичну вартість.

За даним фактом порушено справу про порушення митних правил за ознаками, передбаченими ст. 484 Митного кодексу України. На порушника чекає відповідальність у вигляді 100% штрафу від вартості товару або його конфіскація. Остаточне рішення прийматиме суд.