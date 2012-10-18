Бізнес-контакти Німеччина-Україна: німецький досвід і українські реалії

Прес-конференція на тему «Бізнес-контакти Німеччина-Україна: німецький досвід і українські реалії». Місце проведення - бізнес-центр "Парус"(вул. Мечникова, 2, конференц-зал). Організатор: Німецьке Товариство Міжнародного Співробітництва (GIZ) у рамках Програми Федерального Міністерства економіки і технологій Німеччини для менеджерів з України, Білорусії, Молдови. Основні теми конференції: підвищення ефективності українських управлінських кадрів; поліпшення конкурентоспроможності українського бізнесу на міжнародних ринках; розвиток німецько-українського економічного співробітництва. Серед доповідачів конференції: делегат німецької економіки Олександр Маркус, референт Федерального Міністерства економіки і технологій Німеччини Інгрід Циллігес, директор Департаменту регіонального розвитку Міністерства економіки України Олена Нижник, керівник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський. Необхідна акредитація. Тел.097-934-23-22 ruslana.yarchenko@giz.de

Дата проведення: 11.30, 20.10.2012

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