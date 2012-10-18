У Сумах не вистачає 250 скриньок для голосування
23:02, 18 жовтня 2012Суспільство
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У місті Суми наразі не вистачає 253 скриньки для голосування.
Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, про це йшлося на апаратній нараді.
«Не вистачає 253 скриньки. Заявки в ЦВК зроблено, вони займаються централізованим постачанням. Ми сьогодні ще раз централізовано звернемося до ЦВК», - сказав керуючий справами Сумського міськвиконкому, заступник мера Віктор Волонтирець.
«Щодо скриньок справа швах», - прокоментував на нараді цю ситуацію мер Сум Геннадій Мінаєв.
Нагадаємо, всього в Сумах створено 133 виборчих дільниці, з яких 112 - звичайні, решта - спеціальні.
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