У Сумах не вистачає 250 скриньок для голосування

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, про це йшлося на апаратній нараді.

«Не вистачає 253 скриньки. Заявки в ЦВК зроблено, вони займаються централізованим постачанням. Ми сьогодні ще раз централізовано звернемося до ЦВК», - сказав керуючий справами Сумського міськвиконкому, заступник мера Віктор Волонтирець.

«Щодо скриньок справа швах», - прокоментував на нараді цю ситуацію мер Сум Геннадій Мінаєв.

Нагадаємо, всього в Сумах створено 133 виборчих дільниці, з яких 112 - звичайні, решта - спеціальні.