Севастопольському казнокраду дали 5 років, прокурор каже - мало

Вироком Ленінського районного суду м. Севастополя колишньому начальникові Управління капітального будівництва Севастопольської міської державної адміністрації призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати посади в органах влади строком на три роки.

Як повідомляє прес-служба прокуратури м. Севастополя, його визнано винним у скоєнні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки).

При цьому державний обвинувач наполягав на призначенні покарання винній особі у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати посади.

Згідно з обставинами справи, у період з 2008 по 2010 р. начальник УКБ вступив у злочинну змову з директором одного із ТОВ. Зазначене підприємство за договором з управлінням здійснювало будівництво української школи-колегіуму. Шляхом складання завідомо неправдивих актів виконаних робіт, злочинна група заволоділа бюджетними коштами на суму більш як 2,7 млн. грн.

Прокуратурою Севастополя готується апеляція на вирок суду за мотивами надмірної м'якості покарання.