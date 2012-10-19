Прокуратура зайнялася бібліотеками

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, зокрема, у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М.Островського безпідставно брали плату за оформлення читацького квитка, його перереєстрацію, оформлення тимчасової перепустки для роботи в читальних залах та інше.

У Волочиській районній бібліотеці за гроші оформляли реєстраційні документи користувача, видавали книги за «Нічним абонементом», що суперечить законодавству.

Крім того, завідуючі двох сільських бібліотек Красилівського району, аби показати видимість роботи закладу і наростити відвідуваність, дописували у формуляри читачів літературу, яку ті насправді не одержували.

«В окремих районах облік бібліотечного фонду ведеться абияк. Через бездіяльність бібліотечних працівників частина книг користувачами не повертаються», - зазначається в повідомленні.