Під завалами у Дніпропетровську можуть знаходитися живі люди

Кабінет міністрів України сьогодні виділив із резервного фонду 5 млн. грн. для постраждалих мешканців зруйнованого в результаті вибуху будинку в Дніпропетровську. Про це сьогодні повідомив міністр з надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ, який прибув на місце аварії.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, на даний момент рятувальники розбирають завали у третьому, зруйнованому на 90%, під’їзді будинку. Міністр зазначив, що розбирання завалів проводиться вручну, оскільки під зруйнованими конструкціями можуть ще знаходитися живі люди.

За словами Н.ШУФРИЧА, до Дніпропетровську прибуло достатньо рятувальників МНС зі спеціально навченими собаками.

Міністр підкреслив, що на даний момент відомо – в результаті вибуху загинуло семеро людей, 22 особи госпіталізовано.

За словами Н.ШУФРИЧА, основна версія вибуху – різке підвищення тиску газу у газорозподільній мережі.

Н.ШУФРИЧ також повідомив, що за фактом вибуху порушено кримінальну справу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 жовтня, 10.45 у Дніпропетровську стався вибух побутового газу у житловому будинку, розташованому на масиві Перемога, вул. Мандриківська, 127.