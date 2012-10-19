У Києві прокуратура заборонила збирати школярів на суботники

Прокуратура Києва заборонила залучати школярів до суботників з благоустрою територій міста, зокрема у Шевченківському районі столиці, Управління освіти якого виступило ініціатором такого заходу, надіславши відповідні листи до шкіл району з вимогою виділити по 10 учнів від кожного навчального закладу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, відповідний протест було надіслано до Управління освіти міста з вимогою вжити заходів і розібратися, на яких підставах районне управління освіти вирішило проводити суботник, оскільки відповідно до норм чинного законодавства учні шкіл не можуть залучатися до заходів з благоустрою територій.