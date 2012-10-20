В Україні вдвічі скоротилася кількість дитячих колоній

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відвідуючи виховну колонію в Кременчуці, заявив Уповноважений у справах дитини Юрій Павленко.

За його словами, «ще 5 років тому в Україні виховних колоній було 16. Сьогодні залишилося 8 і одна для дівчаток. Кількість дітей, які відбувають покарання в колоніях, теж зменшується - йде гуманізація процесу судочинства і правосуддя стосовно дітей".

"Все це здійснюється відповідно до указу Президента від 24 травня 2011 року, яким схвалена Концепція розвитку кримінальної юстиції стосовно неповнолітніх", - сказав він.

Так, за інформацією Ю.Павленка, "в кременчуцькій колонії на початку незалежності сиділо 800 дітей, а сьогодні - 250».

Він також повідомив, що в 2012 році в Україні закрилися 2 дитячі виховні колонії.

За словами Уповноваженого, сьогодні близько 60% засуджених могли б відбувати покарання не в стінах спецзакладів, оскільки сидять за незначний злочин - вкрадений телефон або крадіжку металобрухту.

«За це вони одержують три-п'ять років ув’язнення. Впевнений, що з більшістю з них можна було б ефективно попрацювати і без позбавлення волі. Більшість неповнолітніх перебувають в місцях позбавлення волі після умовного покарання. Отже, цим дітям відповідні органи не приділяли увагу», - сказав Ю. Павленко.

Водночас Уповноважений у справах дитини відзначив, що за 9 місяців цього року дитяча злочинність в Україні скоротилася на 11%.

За його словами, зі зменшенням зростання дитячої злочинності також зареєстровано незначне збільшення зростання повторних злочинів здійснених дітьми.

«Кількість повторних злочинів зросла на 3%, але минулого року за цей період вона зросла на 40%. Ми бачимо позитивну динаміку роботи з дітьми соціальних служб», - відзначив Ю.Павленко.