У неділю в Україні - від 0° до 22° тепла

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південній частині північно-східний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов'ї вдень окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла (у Карпатах близько 0°), у південній частині 7-12° тепла, на узбережжі Криму до 15°; вдень 14-19°, на Закарпатті та в Криму до 22°.

У Києві та Київській області без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер слабкий.

Температура вночі по області 3-8° тепла, вдень 14-19°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.