ЗМІ: СБУ не в курсі щодо викрадення російського опозиціонера в Києві
У Службі безпеки України поки що не змогли ні підтвердити, ні спростувати факт викрадення в Києві російського активіста Леоніда Развозжаєва, оголошеного в РФ у федеральний розшук у зв'язку з кримінальною справою про підготовку масових заворушень.
Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ два джерела в СБУ, поки що спецслужба не може сказати щось певне щодо можливого викрадення увечері 19 жовтня активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва.
За словами джерел, в СБУ профільний департамент захисту державності України (Департамент "Т"), що займається в тому числі розробкою радикальних організацій і антитерористичною діяльністю, жодних операцій у Києві 19 жовтня не проводив.
Співробітники Служби безпеки стверджують, що вони поки не в курсі події. Один з офіцерів заявив ЛІГАБізнесІнформ, що українська спецслужба навряд чи має відношення до даної події, якщо вона й справді сталася. "На перехресті Лаврської і Цитадельної, де розташоване Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, розташовані 17 камер спостереження. Наші б не стали так світитися. Якщо щось і сталося - це буде обов'язково видно на записах камер", - заявило джерело.
Як повідомлялося, раніше 19 жовтня депутат російської Держдуми від партії «Справедлива Росія» Ілля Пономарьов заявив, що його помічника Л.Развозжаєва викрадено невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) в Києві.
Він не виключив, що Л.Развозжаєв «затриманий спецслужбами без будь-яких для того законних підстав і буде доставлений в РФ в порушення Конвенції ООН про біженців».