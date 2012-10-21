Встановили особи трьох людей, які загинули під час падіння літака у Криму

У Криму встановлено особи пілота і двох пасажирів, які загинули 20 жовтня унаслідок падіння легкомоторного літака, що виконував рейс із Дніпропетровської області до Євпаторії.

Як повідомляє прес-служба кримського Управління МНС, керував літаком SOKATA ТВ-20 житель Луганська, 1968 року народження. Загинули також двоє жителів Дніпропетровська, 1963 і 1966 року народження.

Керченська прокуратура з нагляду за дотриманням законів у транспортній сфері 20 жовтня порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей), повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Як повідомляв УНІАН, літак впав на поле у Совєтському районі Криму.