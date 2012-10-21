У Львові до смерті забили відомого лікаря

Як повідомляє інформагентство ZIK, це підтвердила начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Львівській області Світлана Добровольська.

За інформацією ВЗГ, близько 6.00 19 жовтня за номером «102» надійшло повідомлення, що на вулиці Пекарській б’ються двоє громадян. На місце події прибули працівники патрульно-постової служби, які припинили бійку та викликали швидку медичну допомогу.

У суботу працівники міліції затримали 26-річного іноземця. Попередньо встановлено, що цей чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час раптово виниклої сварки заподіяв смертельні тілесні ушкодження іншому чоловіку.

За словами С.Добровольської, завтра затриманому буде пред’явлено обвинувачення за ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство).