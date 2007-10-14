Кошти для постраждалих від вибуху Янукович обіцяє вже в понеділок

Кошти на придбання житла і виплату компенсацій жителям зруйнованого під час вибуху газу житлового будинку в Дніпропетровську з резервного фонду держбюджету Міністерство фінансів України перерахує на рахунок Дніпропетровського міськвиконкому 15 жовтня ц.р. Про це заявив журналістам прем`єр-міністр України Віктор Янукович, повідомляє прес-служба уряду. Прем`єр також уточнив, що сума коштів зараз уточнюється.

Прем`єр-міністр зустрівся з жителями зруйнованого в Дніпропетровську будинку і повідомив про рішення Уряди щодо виділення 5 млн грн на ліквідацію наслідків вибуху газу. Прем`єр-міністр відзначив, що в розслідування причин трагедії залучені співробітники правоохоронних органів і на даний момент працюють 35 слідчих з кримінальних справ, які порушені у зв`язку з аварією.

РБК-Україна