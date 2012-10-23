Експерти: в українців мільйони одиниць нелегальної зброї

Українці масово озброюються в обхід закону, оскільки вогнепальну зброю, яку видають тільки силовикам, для більшості українців недоступна, а травматику (стріляє гумовими кулями) теж легально отримати непросто - такими пістолетами можуть володіти лише правоохоронці, нардепи, судді, прокурори і журналісти, пише "Сегодня".

Число бажаючих озброїтися збільшується з кожним днем, заявив глава наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

«За нашими даними, зараз близько 2 мільйонів одиниць зброї (газові, травматичні пістолети, мисливські рушниці та карабіни) - в легальному обороті, і близько 3,5 млн - у нелегальному. Найпопулярніша зброя після мисливської - травматика, вартістю від 3 до 5,5 тис. грн за «ствол», - говорить Учайкін.

Його слова підтверджують також самі продавці зброї «НП з травматикою відбуваються через день, а потім виявляється, що у стрільця або немає дозволу на зброю, або він липовий. Є й інший метод обійти закон - отримати потрібну ксиву».

У МВС число озброєних українців вважають перебільшеним. «В країні легально володіють зброєю близько 640 тис. громадян, з них травматикою - 130-140 тис. осіб, - сказав спікер МВС Володимир Поліщук. - Що стосується мільйонів одиниць нелегальної зброї - ці цифри явно перебільшені. Можливо, заявляючи про це, хтось хоче легалізації для вогнепальної зброї».