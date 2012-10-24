В Ізюмі встановлять меморіальну дошку колишньому голові НСЖУ Лубченку

Про це повідомили УНІАН у прес-службі НСЖУ.

Саме в Ізюмі розпочався шлях І.Лубченка у журналістику.

З нагоди відкриття дошки планується проведення урочистого мітингу, в якому візьмуть участь голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко та актив НСЖУ.

3 листопада передбачається перше вручення Національної премії за захист свободи слова імені І.Лубченка.