В Ізюмі встановлять меморіальну дошку колишньому голові НСЖУ Лубченку
09:33, 24 жовтня 2012Суспільство
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1 листопада в Ізюмі Харківської області на фасаді редакції міськрайонної газети «Обрії Ізюмщини» відбудеться відкриття меморіальної дошки громадському діячеві, Заслуженому журналісту України, колишньому голові Національної спілки журналістів України Ігорю Лубченку.
Ігор Лубченко розпочинав професійний шлях в Ізюмі
Про це повідомили УНІАН у прес-службі НСЖУ.
Саме в Ізюмі розпочався шлях І.Лубченка у журналістику.
З нагоди відкриття дошки планується проведення урочистого мітингу, в якому візьмуть участь голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко та актив НСЖУ.
3 листопада передбачається перше вручення Національної премії за захист свободи слова імені І.Лубченка.
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