Спілка журналістів заснувала національну премію

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСЖУ, відповідне рішення було ухвалено на пленумі Національної спілки журналістів України, який відбувся у Полтаві.

На Пленумі також було розглянуто стратегію розвитку НСЖУ, проведено дискусію “Хто може бути членом Спілки”, сформовано редакційну раду журналу “Журналіст України”.

Як зазначив під час Пленуму голова НСЖУ Олег Наливайко: «Ми відчуваємо позитивну якісну динаміку в прийомі нових членів НСЖУ. До нас іде молодь, проявляють активність працівники Інтернет-ЗМІ, телебачення і радіо». Голова НСЖУ пов’язує це «з конкретними кроками, зробленими за останні три місяці у захисті колег по професії, об’єднавчих ініціативах для всіх громадських медійних організацій, створенні нових проектів». Він також висловив сподівання, що «колеги схвально оцінять наше рішення добудувати і відкрити в наступному сезоні будинок відпочинку на Шацьких озерах і заснувати видавничий дім “Журналіст України”.