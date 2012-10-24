Міжбанківські парадокси: росте як долар, так і гривня

Згідно з валютним "індикатором", вчора вартість американської валюти сягнула майже трирічного максимуму - 8,169-8,181 грн, подорожчавши з початку жовтня на 3 копійки.

Востаннє так дорого безготівковий долар коштував ще 10 листопада 2009 року. Готівковий долар поки продається в обмінних пунктах трохи дешевше - в середньому по 8,158-8,178 грн, пише Комерсант-Україна.

Незважаючи на підвищення попиту на американську валюту і, як наслідок, знецінення гривні до долара США, на ринку зберігається дефіцит національної валюти. Вартість гривневого кредиту овернайт в понеділок на міжбанку в середньому досягла 27,8%. Це майже найвищий рівень ціни нічних гривневих ресурсів за весь рік - більше було лише 8 жовтня, коли гривня коштувала 31,2%.

Банкіри пояснюють цю тенденцію зусиллями Нацбанку зі стримування курсу напередодні виборів. "НБУ намагається тримати курс, створюючи штучний дефіцит гривні на ринку, щоб перед виборами не було ніяких ексцесів.

Після того як річне рефінансування Нацбанку на 3,8 млрд грн спровокувало різкий стрибок курсу на валютному ринку 4-5 вересня, регулятор більше не ризикує. За останні два місяці НБУ видавав кошти максимум на два тижні загальним обсягом всього на 550 млн грн під 7,5%. Виняток становили кредити овернайт, які НБУ видає майже щодня. Гривневі ресурси на міжбанку коштують рівно стільки, скільки за них готові платити банки.

У той же час зростання курсу долара викликане підвищенням клієнтського попиту на нього напередодні парламентських виборів. У вересні був зафіксований рекордний готівковий попит на валюту - $ 2,9 млрд, і в жовтні, як запевняють банкіри, він не послаблюється. З початку року долар на міжбанку подорожчав на 12 копійок.

Учасники ринку не чекають серйозних коливань відразу після виборів. А міжнародні інститути продовжують очікувати девальвації гривні.