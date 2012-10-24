ДТП у Броварах: серед травмованих - п’ятеро іноземців

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 23 жовтня, о 21-й годині в м. Бровари на вул. Київській.

Водій автомобіля «Chevrolet Cruze» не дотрималась безпечної дистанції та скоїла зіткнення з автомобілем «Daewoo Matiz» з подальшим виїздом на смугу зустрічного руху, де авто зіткнулося з «Mitsubishi Lancer».

Внаслідок ДТП водій та один пасажир автомобіля «Chevrolet», а також водій та чотири пасажири автомобіля «Mitsubishi» (громадяни Республіки Білорусь) отримали тілесні ушкодження.