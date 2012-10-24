ДТП у Броварах: серед травмованих - п’ятеро іноземців
11:55, 24 жовтня 2012Суспільство
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У Київській області при зіткненні іномарок травмовано семеро осіб, в тому числі п’ятеро громадян Білорусі.
За фактом ДТП триває слідство
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 23 жовтня, о 21-й годині в м. Бровари на вул. Київській.
Водій автомобіля «Chevrolet Cruze» не дотрималась безпечної дистанції та скоїла зіткнення з автомобілем «Daewoo Matiz» з подальшим виїздом на смугу зустрічного руху, де авто зіткнулося з «Mitsubishi Lancer».
Внаслідок ДТП водій та один пасажир автомобіля «Chevrolet», а також водій та чотири пасажири автомобіля «Mitsubishi» (громадяни Республіки Білорусь) отримали тілесні ушкодження.
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