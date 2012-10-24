На вихідні таки обіцяють сніг

Синоптики знову попереджають про погіршення погодних умов в Україні 27-29 жовтня.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у 27 жовтня в західних та північних, 28 жовтня і у центральних областях очікується дощ з переходом у мокрий сніг, місцями сильні опади, утворення снігового покриву, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Температура знизиться вночі та вдень до 3° морозу - 3° тепла.

29 жовтня прогнозується послаблення та припинення опадів та явищ, холодна погода утримається.

У південній та східній частині 28-29 жовтня дощі, місцями сильні (у східних областях з мокрим снігом), зниження температури вночі та вдень до 4-10° тепла.

Зміна погодних умов супроводжуватиметься посиленням швидкості вітру до 15-20 м/с.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами синоптиків, з 1 листопада в Україні знову потеплішає. Температура вночі підніметься до 4-9 градусів тепла, вдень – до плюс 7-12 градусів.