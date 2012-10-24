Міносвіти Росії пропонує тестувати школярів на наркотики

Як повідомляє інформаційно-правовий портал "Гарант", проект федерального закону "Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації з питань профілактики немедичного споживання наркотичних засобів і психотропних речовин" визначає повноваження федерального центру і суб'єктів РФ у сфері зазначеної профілактики.

Законопроектом також встановлюються підстави і порядок заходів з раннього виявлення осіб, що допускають немедичне споживання наркотичних засобів і психотропних речовин.

Так, раннє виявлення немедичного споживання наркотиків і психотропних речовин включає в себе соціально-психологічне тестування осіб, які навчаються в освітніх установах, та проведення їх профілактичних медичних оглядів.

Крім того, законопроектом встановлюється компетенція самих освітніх установ із забезпечення раннього виявлення споживання наркотиків і психотропних речовин школярами та студентами.