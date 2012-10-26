У Херсоні обікрали спостерігача з Канади

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС у Херсонській області, до чергової частини Суворовського районного відділу міліції звернулася громадянка Канади, офіційний спостерігач від однієї з міжнародних неурядових організацій, яка повідомила, що коли вона перебувала в одному з торгових центрів міста, де вибирала собі речі, її обікрали.

За словами потерпілої, вона на деякий час відвернулася, а потім помітила, що зникла її сумка з документами і грошима. Жінка одразу ж звернулася до міліції. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, опитала працівників, відвідувачів магазина і подивилася відео з камер спостереження. Завдяки тому, що жінка швидко звернулася до міліції, вдалося встановити прикмети підозрюваних осіб. Ними опинилися дві молоді жінки неслов'янської зовнішності. Зараз встановлюється їх місцезнаходження і вживаються заходи з метою затримання підозрюваних.

Через кілька годин після скоєння злочину до міліції зателефонував чоловік. Він пояснив, що на вул. Суворова знайшов сумочку з документами на ім'я громадянки Канади і кредитними картками. Співробітники міліції негайно виїхали на місце події, забрали документи і повернули їх заявниці.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка» (передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до п'яти років).