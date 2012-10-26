110 тисяч українців щороку вражає інсульт

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив президент ВГО «Українська асоціація боротьби з інсультом» професор Микола Поліщук.

За його словами, з них понад 30% - люди працездатного віку.

«Близько 40% хворих, що перенесли інсульт, помирають протягом першого року. А понад половина з тих, хто вижив, понад половина – залежні інваліди. І тільки 25% можуть повернутися до більш-менш нормального життя і роботи», - сказав М.Поліщук.

Він зауважив, що серцево-судинні хвороби або неінфекційні захворювання і травматизм посідають у структурі смертності в Україні 94%.

«Інші 6% - ВІЛ/СНІД, туберкульоз та інші інфекційні захворювання. Порівняймо, яке йде фінансування на ці 6% та на фінансування серцево-судинних хвороб (які займають до 66% у структурі смертності), а уваги до цього немає», - наголосив М.Поліщук.

За словами професора, основною причиною інсультів є гіпертонічна хвороба. «Сьогодні на гіпертонічну хворобу хворіють близько 11 мільйонів людей. Це перший чинник розвитку інсультів, як ішемічного, так і геморагічного. Інші чинники – це вади серця, цукровий діабет, надмірна маса тіла, зловживання алкоголем, куріння. Якщо така ситуація в Україні триватиме, у 2020 році кожен 5-й помре від інсульту чи лишиться інвалідом, залежним від інсульту», - сказав М.Поліщук.

За його словами, найважливішою у боротьбі з інсультом є профілактика. Посилаючись на досвід Південної Кореї та Фінляндії, професор зазначив, що завдяки пропаганді здорового способу життя, обмеженню солі та боротьбі з курінням у цих країнах за 30 років знизилася смертність через серцеві хвороби на понад 80%.

«У Києві ж фінансування медицини за останні 6-8 років збільшилося у шість разів, а захворюваність зросла на 16%, а фінансування фізкультури і спорту зменшилося у 34 рази. Ми вкладаємо гроші не у здоров’я, не у здоровий спосіб життя, а вкладаємо у ліквідацію тих причин, які виникають внаслідок нездорового способу життя», - наголосив М.Поліщук.

За словами головного позаштатного спеціаліста МОЗ України з питань неврології Тамари Міщенко, щороку у світі фіксують 16 мільйонів випадків інсультів.

«Ця проблема актуальна не лише для України, а й для усього світу. Дві третини випадків інсультів стаються у країнах, що розвиваються. У розвинутих країнах кількість інсультів зменшується. Україна належить до тих країн, де показники кількості інсультів лишаються високими. Третина інсультів - у людей працездатного віку. І, на жаль, з кожним роком кількість інсультів зростає серед людей середнього та молодого віку. Сьогодні ми ведемо вже мову про інсульти у дітей», - наголосила Т.Міщенко.

За її словами, кількість інсультів в Україні удвічі більша, ніж випадків інфарктів.

«В Україні кожну п’яту хвилину один із наших співвітчизників вперше переносить інсульт, а кожну 11-ту хвилину хтось помирає через інсульт. Щороку в нашій країні 39-40 тисяч нових випадків інсульту», - повідомила Т.Міщенко.

Вона також зауважила, що серед загальновідомих чинників ризику виникнення інсультів - артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, куріння, надмірна вага тощо - фахівці називають інші чинники. «Доведено, що характер харчування, знижений настрій, депресія, мігрень, перенесені інфекційні захворювання впливають на розвиток мозкового інсульту», - зазначила Т.Міщенко.