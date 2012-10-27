Дівчина, що "мінувала" вокзали по Україні, отримала тюремний строк

01:19, 27 жовтня 2012
Суспільство
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У Полтавській області за неправдиві повідомлення про замінування залізничних вокзалів 19-річну мешканку Великобагачанського району засудили до 3 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, відповідний вирок виніс Лубенській міськрайонний суд Полтавської області.

«11 листопада минулого року, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, в с. Гутирівка Полтавського району області, зі свого мобільного дівчина зателефонувала черговому ГУ МВС України в м. Києві й не представившись повідомила, що в одному з будинків по вул. Володимирській закладено вибухівку. Через декілька годин цього ж дня вона зателефонувала до чергових частин Житомирського, Дніпропетровського, Сімферопольського міськуправлінь УМВС України, й назвавшись чужими прізвищами, повідомила про замінування залізничних вокзалів зазначених міст. 23 листопада 2011 року вже з іншого мобільного вона повідомила до чергової частини Лубенського міськвідділу УМВД України в Полтавській області про замінування залізничного вокзалу м. Лубни. При перевірці вказаних об'єктів вибухових пристроїв правоохоронці не виявили», - сказано в повідомленні.

Вироком суду дівчину засуджено за ч. 2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, вчинене повторно) до 3 років позбавлення волі. Також судом задоволено цивільні позови про відшкодування матеріальних збитків, завданих державним органам, на загальну суму понад 26 тис. грн.

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