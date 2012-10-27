На одного українця припадає 56 банкнот і 217 монет

Про це повідомила заступник голови Національного банку України Віра Ричаковська на прес-конференції у п'ятницю, 26 жовтня.

«На сьогодні в обігу 10 млрд штук монет. У 1993 році, коли ми тільки запроваджували національну валюту, у нас було тільки 789 млн. монет. Приблизно в такій самій кількості ми мали і банкнот, а на сьогодні банкнот у нас 2,5 млрд штук... У нас сьогодні, за розрахунками, на одну людину припадає 56 банкнот і 217 монет», - сказала В.Ричаковська.

За її словами, питома вага 1 і 2 копійок у загальній кількості монет становить 35%. Говорячи про можливе виведення з обігу копійок дрібного номіналу, зважаючи на зниження їх купівельної спроможності і значні витрати на виготовлення, В.Ричаковська зазначила, що оптимізація готівкового обігу є функцією центрального банку. Виходячи з цього, регулятор вивчає це питання, «але остаточного рішення ще не ухвалене».

На цю тему: НБУ каже, що готівки стало менше, бо прийшла стабільність

За її словами, проблема обігу монет дрібного номіналу існує в багатьох країнах, і переважно використовуються два шляхи її вирішення. Перший - адміністративне виведення монет з обігу. Інший варіант, коли при здійсненні покупки, її кінцева сума округляється до цілого числа.

В.Ричаковська зазначила, що за будь-яких варіантів вирішення питання оптимізації готівкового обігу монет дрібного номіналу, «в безготівкових розрахунках одна копійка є і присутня, оскільки це складова нашої гривні».

Як повідомляв УНІАН, раніше представники Нацбанку неодноразово заявляли про намір вилучити з обороту монети номіналом 1 і 2 копійки, але в подальшому ці заяви відкликалися.