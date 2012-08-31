НБУ каже, що готівки стало менше, бо прийшла стабільність

Національний банк України (НБУ) має намір брати участь у процесі виготовлення готівки для інших країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник глави Національного банку України Віра Ричаковська в п'ятницю, 31 серпня, під час прес-конференції, приуроченої до шістнадцятих роковин введення в обіг в Україні національної валюти - гривні.

«У нас була практика, коли ми виготовляли банкнотний папір для Індії», - сказала В.Ричаковська.

За її словами, НБУ брав участь і в інших тендерах на надання послуг із забезпечення певного етапу процесу виготовлення готівки. Але стати в них переможцем доволі складно, оскільки конкуренція серед банкнотно-монетних дворів надзвичайно висока.

В НБУ впевнені, що технічне забезпечення й інші складові, необхідні для виготовлення готівки, в Україні перебувають на високому рівні.

«Ми вже можемо собі дозволити брати участь у таких тендерах», - сказала В.Ричаковська.

При цьому вона наголосила, що в Україні з початку поточного року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, зафіксовано зниження обсягу готівки в обігу на 2,2%. Зниження відбулося у зв'язку зі стабілізацією економічної ситуації в країні.

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У Нацбанку вказують на те, що в післякризових 2009-2010 рр. зростання готівки в обігу становило більш як 17%. Ця тенденція спостерігалася не лише в Україні, а й в інших країнах, зокрема і з розвиненою ринковою економікою. Причиною були негативні настрої в кризовий період, коли «готівка» мала більшу перевагу, ніж гроші на рахунках в безготівковій формі.

У зв'язку зі скороченням готівки в обігу, за словами В.Ричаковської, НБУ на поточний рік знизив плани з виробництва банкнот гривні.