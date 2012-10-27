Сьогодні стануть відомі переможці «Молодості»

Як повідомляє радіо «Свобода», нинішній кінофорум тривав тиждень, на ньому можна було подивитися майже три сотні картин.

За призи змагаються 21 студентський фільм, стільки ж короткометражок і 12 картин повного метра.

За словами генерального директора фестивалю Андрія Халпахчі, лауреату повнометражного конкурсу вручать символ фестивалю – скіфського оленя, фінансова винагорода становить 10 тисяч доларів.

Серед претендентів на головний приз називають українського режисера Дар’ю Оніщенко, яка презентує картину «Істальгія».