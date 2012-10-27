Сьогодні стануть відомі переможці «Молодості»
11:50, 27 жовтня 2012Суспільство
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Сьогодні у Києві після оголошення імен лауреатів завершиться щорічний кінофестиваль «Молодість».
Халпахчі розказав про призи
Як повідомляє радіо «Свобода», нинішній кінофорум тривав тиждень, на ньому можна було подивитися майже три сотні картин.
За призи змагаються 21 студентський фільм, стільки ж короткометражок і 12 картин повного метра.
За словами генерального директора фестивалю Андрія Халпахчі, лауреату повнометражного конкурсу вручать символ фестивалю – скіфського оленя, фінансова винагорода становить 10 тисяч доларів.
Серед претендентів на головний приз називають українського режисера Дар’ю Оніщенко, яка презентує картину «Істальгія».
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