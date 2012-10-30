У Харкові - збройний напад на ювелірну крамницю

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, близько 11.00 від оператора «102» до чергової частини Ленінського РВ міста Харкова надійшло повідомлення про те, невідомі особи скоїли розбійний напад на ювелірну крамницю по вулиці Енгельса.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група райвідділу міліції та експерти-кінологи.

За попередніми даними, до крамниці увірвали троє зловмисників, які розбили вітрини та забрали значну кількість ювелірних виробів. Сума збитків встановлюється.

Слідчо-оперативна група разом з експертами провела огляд місця події, вилучені речові докази.

За вказаним фактом слідчим відділом Ленінського РВ порушено кримінальну справу за ознаками частини 3 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій).

На даний час проводяться всі необхідні слідчі та оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення осіб злочинців та їх затримання, повідомили у ВЗГ.