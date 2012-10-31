В Азарова вже відхрещуються від заборони на експорт зерна

Як передає кореспондент УНІАН, про це Іван Бісюк заявив після засідання Кабміну. «Я констатую факт – постанову ніхто не готував, розмов про це не було. Йшлося про те, що якщо ми побачимо критичний дефіцит зерна – вживатимемо заходів, але на сьогодні критичного стану немає», - сказав І.Бісюк .

Він також прокоментував ситуацію з цінами на соціальні сорти хліба. «Його (підвищення цін - УНІАН) бути не повинно. В Аграрному фонді 2 млн. тонн зерна, ми сформували помольні партії борошна і продаємо його всім, кому вона потрібна для підтримки стабільних цін на соціальні сорти хліба», - сказав І.Бісюк.

За його словами, підніматимуть ціни на хліб лише недбайливі бізнесмени.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, виробництво зерна в Україні в поточному році становитиме майже 46 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн в 2011 р.

У середині жовтня Міністерство аграрної політики і продовольства заявило, що експортний потенціал пшениці з України може бути вичерпаний 15-20 листопада. У зв'язку з цим заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк закликав зернотрейдерів зважено віднестися до подальшого укладення контрактів.

Після цього міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк підтвердив можливість повної заборони на експорт пшениці з України з 15 листопада.

Раніше Мінагропрод і зернотрейдери підписали меморандум, в якому домовилися, що експорт зерна з України в 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн. тонн, зокрема 4 млн. тонн пшениці, 3 млн. тонн ячменю і 12,4 млн. тонн кукурудзи.