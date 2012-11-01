Офіційний курс валют на 1 листопада

04:00, 01 листопада 2012
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 1 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 31 жовтня – 799.3000)

100 EUR – 1038.5305 (на 31 жовтня – 1036.0527)

10 RUR – 2.5476 (на 31 жовтня – 2.5354)

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