Офіційний курс валют на 1 листопада
04:00, 01 листопада 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 1 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 31 жовтня – 799.3000)
100 EUR – 1038.5305 (на 31 жовтня – 1036.0527)
10 RUR – 2.5476 (на 31 жовтня – 2.5354)
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