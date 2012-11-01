Офіційний курс валют на 1 листопада

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 1 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 31 жовтня – 799.3000) 100 EUR – 1038.5305 (на 31 жовтня – 1036.0527) 10 RUR – 2.5476 (на 31 жовтня – 2.5354) Усі курси валют на 1 листопада

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter