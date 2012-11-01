Школярі розібрали залізницю на брухт і купили пива

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, працівники УМВС на Одеській залізниці затримали групу із чотирьох неповнолітніх, які протягом кількох діб викрали на залізниці близько 200 деталей верхньої будови колії, вагою понад 400 кг.

Повідомлення про крадіжку надійшло до чергової частини лінійного відділу на станції «Христинівка» від змінного техніка ПЧ-5 залізниці. На робочій колії станції «Тальне» було виявлено відсутність 31 підкладки та 155 залізничних костилів.

Крадіями деталей виявились учні місцевої школи, троє дев'ятикласників, віком 14 років, та один семикласник, віком 12 років, які під час шкільних канікул вирішили таким чином заробити гроші на розваги.

Прогулюючись вздовж залізниці, учні вирішили спробувати демонтувати деталі верхньої будови колії. Доклавши чимало зусиль, вони за допомогою підручних засобів зуміли витягти обладнання, загальною вагою майже 400 кг. Викрадене вони здали за безцінь одному із односельців. Виручені кошти підлітки відразу витратили на пиво та цигарки.

Хлопці в присутності батьків зізналися у скоєному злочині. На батьків затриманих складені адміністративні протоколи за ст. 184 «Невиконання батьками або особами, які їх заміняють, обов'язків щодо виховання дітей» КУпАП. Про правопорушення школярів повідомлено в школу. Наразі проводиться дослідча перевірка і вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 185 ККУ (Крадіжка).