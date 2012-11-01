Пасажирів потягу Київ-Севастополь, який злетів з рейок, відправили до Криму

Як повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці, «сьогодні о 9.35 до локомотива на станції «Запоріжжя-1» приєднали 4 вільних вагони, в яких розмістили людей з вагонів потягу, що зійшли з рейок, «Київ-Севастополь», і відправили до Сімферополя».

При цьому в прес-службі ПЗ пояснили, що і раніше люди їхали саме до Сімферополя.

«Потяг називається «Київ-Севастополь», але де-факто ходить зараз до Сімферополя, у зв'язку з роботами, що проводяться в Севастополі, тому всіх пасажирів буде доставлено саме туди, куди вони їхали», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 4-45 ранку на території Запорізької області, за 1 км. від залізничної станції «Запоріжжя-1» зійшли з рейок 4 вагони пасажирського потягу «Севастополь-Київ», один з яких «ліг» на бік. За інформацією голови Запорізької ОДА Олександра Пеклушенка, в результаті аварії ніхто не загинув і не дістав травм, що потребують госпіталізації. Прокуратура за фактом події порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 276 КК України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту).

Ведеться слідство.