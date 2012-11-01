Столичні фонтани «пішли» на зимування

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Київводоканалу», фонтани Майдану Незалежності на парній стороні Хрещатика («Великий фонтан» і «Малі фонтани») та на непарній («Водяна куля», «Каскадний», «Засновникам міста Києва»), а також фонтан на Хрещатику, 23 та каскадний фонтан на Великій Васильківській, 119 відключили.

Свою роботу фонтани відновлять на початку травня наступного року.

16 жовтня групою підводно-технічних робіт «Київводоканалу» було проведено демонтаж на зиму обладнання 10 фонтанів у Русанівській протоці.

ПАТ "АК "Київводоканал" здійснює роботи з експлуатації 22 столичних фонтанів.

Розпорядником коштів з утримання столичних фонтанів є Головне управління комунального господарства КМДА.

Усі фонтани працюють відповідно до графіку, який щорічно узгоджується з міською адміністрацією. Фонтани функціонують близько шести місяців на рік – з травня до кінця жовтня. Основні фонтани працюють щодня з 9.00 до 22.00 (у вихідні та святкові дні – до 23.00), крім понеділка, коли відбувається заміна води та чистка чаш і водоводів.