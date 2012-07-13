Реконструкція Поштової площі: фонтан, паркінг і величезна пішохідна зона

Архітектори показали, як виглядатиме історична Поштова площа менш ніж за рік, в травні 2013.

Пішохідна площа буде дуже великих розмірів, а весь тунель, з'їзди та заїзди проектувальники свідомо заховали під пішохідний стилобат, пише Сегодня. Про це сказав один з авторів архітектурного проекту площі, архітектор Юрій Бородкін.

За словами архітектора, на Поштовій буде фонтан і обеліск, церкву, в якій відспівували Тараса Шевченка, можуть оточити невеликою колонадою.

«Найголовніше, кияни будуть мати безперешкодний вихід до Дніпра, без будь-яких містків. Просто з площі вони зможуть вийти до води. По суті, ми отримуємо справжню міську площу. Там можна буде проводити різні концерти та фестивалі », - говорить Бородкін. Під стилобатом планують організувати паркінг, а також розмістити кафе і ресторани. Зверху на площі висадять газони та кущі.