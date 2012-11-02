З 25 грудня в Україні почне діяти електронний залізничний квиток

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, Б.Колесніков продемонстрував журналістам, як користуватися електронним залізничним квитком, який незабаром впровадить «Укрзалізниця».

«З 25 грудня всі власники смартфонів через інтернет зможуть придбати квиток, не роздруковуючи - зберегти QR-код собі в телефон та прийти до проїзду, не звертаючись до залізничних кас», - сказав віце-прем'єр-міністр.

Він випробував систему купівлі електронного квитка власноруч: обрав на сайті «Укрзалізниці» маршрут Київ-Харків, поїзд 156 на 5 листопада, місце 7, сплатив за допомогою кредитної картки вартість проїзду. Отримавши підтвердження на електронну пошту, Б.Колесніков сфотографував QR-код на телефон. Стюард поїзда за допомогою мобільного терміналу контролю доступу зчитала інформацію, зашифровану у QR-коді. Звуковий сигнал пристрою підтвердив успішне проведення операції, повідомили у прес-службі Мінінфраструктури.

Б.Колесніков зазначив, що «ті, у кого немає смартфонів, можуть просто роздрукувати бланк з QR-кодом і прийти до проїзду. Провідник зчитає всі дані».

У повідомленні прес-служби сказано, що продаж та використання такого проїзного документа здійснюється за допомогою сучасних електронних засобів: починаючи з надання користувачеві довідки щодо розкладу поїздів і закінчуючи контролем електронних квитків при посадці пасажира у поїзд.

За словами Б.Колеснікова, на початку літа електронний проїзний документ зможуть придбати пасажири всіх швидкісних поїздів. «З 1 червня електронний квиток буде впроваджено на усіх швидкісних поїздах, а впродовж літа - на усіх пасажирських поїздах», - зазначив він.

За даними Б.Колеснікова, технологія електронного проїзного документу дозволить не лише ефективно реалізовувати квитки, а й дозволить у п’ять разів знизити затрати та покращити якість перевезень.

У прес-службі міністерства нагадали, що з 25 грудня 2012 року електронний квиток діятиме на поїздах Інтерсіті +.