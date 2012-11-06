В Нижньому Новгороді вчитимуть українську

У рамках співпраці передбачається викладання української мови в російському навчальному закладі.

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ повідомив генеральний консул України в цьому місті Ігор Мельничук.

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“Київський Національний лінгвістичний університет та Нижегородський державний лінгвістичний університет імені Добролюбова підписали угоду про співробітництво. Документ підписали ректор КНЛУ Роман Васько та ректор НДЛУ Борис Жигалов”, - сказав І.Мельничук.

За його словами, угода передбачає обмін студентами, аспірантами та науковцями.

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Передбачається також, що в рамках відкритого «Слов'янського центру мов та культури» при НДЛУ серед інших слов'янських мов вивчатиметься також і українська. Її викладатимуть спеціалісти з України.