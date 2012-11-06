Прокуратура передала до суду «педофільну» справу Завадського

11:41, 06 листопада 2012
Суспільство
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Прокуратурою Києва затверджено обвинувальний висновок та передано суду кримінальну справу щодо акордеоніста Ігоря Завадського та інших громадян, які обвинувачуються у вчиненні ряду злочинів стосовно малолітніх та неповнолітніх осіб.

Ігора Завадського звинувачують у розбещенні неповнолітніх та згвалтуванні

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

«Досудовим слідством встановлено, що І.Завадський разом зі своїми знайомими упродовж тривалого часу вчиняли розпусні дії стосовно дітей, а також інші злочини проти їх статевої свободи і недоторканості», - говориться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що Апеляційний суд міста Києва 20 вересня продовжив термін утримання під вартою І.Завадському до 23 листопада.

Кримінальна справа розслідувалася СУ ГУ МВС України в м.Києві. За вчинення інкримінованих злочинів Кримінальним Кодексом України передбачено максимальне покарання до 12 років позбавлення волі, додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, заслуженого артиста України І.Завадського затримали 23 березня. Йому інкримінують 11 епізодів розбещення неповнолітніх і один епізод згвалтування.

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