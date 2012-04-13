Завадський розповів, як з нього вибивали зізнання

Відомого акордеоніста Ігоря Завадського вперше показали після арешту – на суді, повідомляє ТСН.

Відеозйомку на судовому засіданні заборонили. Самого Завадського до суду не привезли. Його можна було побачити на відеотрансляції, яка йшла з камери для побачень у СІЗО.

Вразив зовнішній вигляд віртуоза, якого поголили під нуль. Артист кашляв ледь не після кожного слова. Суду він розповів, як співробітники Шевченківського райуправління вибивали з нього свідчення, не допускали адвоката і 7 годин тримали в наручниках.

"Вони примушували мене до дачі свідчень. Здійснювали як моральний тиск у вигляді погроз, так і фізичний - у вигляді побиття. В результаті чого я непритомнів, відчував нудоту і запаморочення", - сильно кашляючи сказав Завадський.

Адвокати щосили доводили, що у музиканта погіршився зір і проблеми з легенями. Тож акордеоніста просять випустити. Медичне обстеження суд дозволив, а все інше – ні. Тож відомий акордеоніст сидітиме у СІЗО далі.

Журналістам вдалося дізнатися подробиці допиту музиканта, про які він розповів телефоном:

Один каже: "Давай за яєчка його бери". Він каже: "Підпишеш?" "Ні". Стискав. І почув: "Вали його". Я впав головою в підлогу, втратив свідомість", - розповів Завадський.

Міліція вже показала йому відео, де музикант нібито ґвалтує неповнолітніх хлопчиків.

"Дійсно, мені показали, я побачив свою кімнату. Мені показали відео, на якому стою нібито голий спиною", - розповів Завадський про відео, яке міліція називає основним доказом його винуватості.

Сторона обвинувачення на суді була небагатослівною. Раніше правоохоронці заявили, що мають відеодокази сексуальних злочинів і свідчення 11-ти неповнолітніх потерпілих.

"Серед тих дітей, дітей, які брали в нього уроки гри на акордеоні, не було взагалі. Жодного стосунку до мистецтва музичного не мають", - зазначив речник МВС України Володимир Поліщук.

Тим часом сам музикант побоюється, що кожен день для нього може стати останнім. За словами Завадського, йому пообіцяли, що доведуть до самогубства. На випадок, якщо це станеться, він уже написав записку - "Я не винен".