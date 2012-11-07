Нові депутати вже отримали статус недоторканих

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Магера сказав журналістам, коментуючи оголошення офіційних результатів виборів у 24 одномандатних виборчих округах.

"На сьогодні у нас уже є 24 одномандатних округи, у яких результати виборів встановлені, і певні особи зі статусу кандидатів перейшли у статус новообраних депутатів. Повноваження вони ще не здійснюють, проте вже мають певні гарантії депутатського статусу. Це, зокрема, недоторканність, визначена Конституцією", - сказав А.Магера.

За його словами, завтра ЦВК оголосить офіційні рішення щодо встановлення результатів виборів ще у декількох одномандатних виборчих округах.