Львівський суд дуже здивувався тим, що «заарештував» майно Березовського

13:29, 08 листопада 2012
Суспільство
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Апарат Сихівського районного суду Львова не підтвердив інформацію ЗМІ про те, що судом було накладено арешт на майно російського бізнесмена Бориса Березовського, яке знаходиться в Україні.

Сихивський районий суд Львова

Про таке рішення Сихівського районного суду повідомили в четвер російські ЗМІ.

В апараті ж суду пошукали подібну справу, проте рішення не знайшли. "Якби така справа була, ми б знайшли її"​​, - сказав представник апарату РІА "Новостям".

При цьому в суді висловили здивування, чому їхній суд повинен розглядати цю справу.

В єдиному державному реєстрі судових рішень теж не вдалося відшукати подібне рішення українських судів.

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