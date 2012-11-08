Львівський суд дуже здивувався тим, що «заарештував» майно Березовського

Про таке рішення Сихівського районного суду повідомили в четвер російські ЗМІ.

В апараті ж суду пошукали подібну справу, проте рішення не знайшли. "Якби така справа була, ми б знайшли її"​​, - сказав представник апарату РІА "Новостям".

При цьому в суді висловили здивування, чому їхній суд повинен розглядати цю справу.

В єдиному державному реєстрі судових рішень теж не вдалося відшукати подібне рішення українських судів.