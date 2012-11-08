Львівський суд дуже здивувався тим, що «заарештував» майно Березовського
13:29, 08 листопада 2012Суспільство
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Апарат Сихівського районного суду Львова не підтвердив інформацію ЗМІ про те, що судом було накладено арешт на майно російського бізнесмена Бориса Березовського, яке знаходиться в Україні.
У суді не можуть зрозуміти, чому вони повинні були займатися Березовським
Про таке рішення Сихівського районного суду повідомили в четвер російські ЗМІ.
В апараті ж суду пошукали подібну справу, проте рішення не знайшли. "Якби така справа була, ми б знайшли її", - сказав представник апарату РІА "Новостям".
При цьому в суді висловили здивування, чому їхній суд повинен розглядати цю справу.
В єдиному державному реєстрі судових рішень теж не вдалося відшукати подібне рішення українських судів.
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