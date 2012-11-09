22-річна дівчина вдарила шилом у живіт 14-річного приятеля

Як повідомили УНІАН у прес-службі міського управління міліції, до Ворошиловського райвідділу міліції Донецька від лікарів швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що неповнолітньому було надано медичну допомогу у зв'язку з тілесними ушкодженнями.

Після проведеної перевірки співробітники кримінальної міліції у справах дітей Ворошиловського райвідділу міліції з'ясували, що 14-річний підліток є учнем школи-інтернату і схильний вести неблагополучний спосіб життя. Він при спільному розпиванні спиртного посварився зі своєю 22-річною приятелькою. Дівчина дістала шило і вдарила підлітка в живіт. Підозрювану затримано.