22-річна дівчина вдарила шилом у живіт 14-річного приятеля
00:24, 09 листопада 2012Суспільство
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У Донецьку затримана 22-річна місцева жителька, яка шилом у живіт поранила свого 14-річного приятеля.
Як повідомили УНІАН у прес-службі міського управління міліції, до Ворошиловського райвідділу міліції Донецька від лікарів швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що неповнолітньому було надано медичну допомогу у зв'язку з тілесними ушкодженнями.
Після проведеної перевірки співробітники кримінальної міліції у справах дітей Ворошиловського райвідділу міліції з'ясували, що 14-річний підліток є учнем школи-інтернату і схильний вести неблагополучний спосіб життя. Він при спільному розпиванні спиртного посварився зі своєю 22-річною приятелькою. Дівчина дістала шило і вдарила підлітка в живіт. Підозрювану затримано.
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