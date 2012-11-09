Убивцям власника меблевого гіпермаркету «4ROOM» дали довічний строк

Як повідомляє ТСН, вердикт суду: довічне ув'язнення для обох підсудних із конфіскацією всього майна. Кожен з них має компенсувати потерпілим 1 млн 200 тисяч гривень.

Як нагадується, на розслідування справи та її розгляд у суді знадобилося три роки. Злочин стався у торговій залі за наявності свідків. Двоє кілерів почали стріляти у бізнесмена та його охоронців. Бійці спецпідрозділу "Титан" загинули на місці, поранений власник гіпермаркету намагався втекти. Через два дні підприємець помер у лікарні.

Один із виконавців замаху помер в автомобілі, тікаючи з місця події. Другого виконавця - Давида Батікяна та замовника убивства Міраба Суслова - судили. Вчора на лаві підсудних лишився Д.Батікян, бо замовника вбивства, двоюрідного брата дружини бізнесмена, вкотре вивели із зали суду через неадекватну поведінку. М.Суслов обурювався появі телекамер, ображав присутніх та голосно звинуватив суд в упередженості.

Син убитого бізнесмена Артур Алаян рішенням суду задоволений, але пильності втрачати не хоче. Вся родина користується послугами охорони. "Є погрози, що вони підкупили апеляційний суд і невдовзі будуть звільнені", - пояснив він.

Адвокати засуджених готують апеляцію. "Справу не розкрито, купа порушень судового слідства, очевидні фальсифікації", - пояснив адвокат Ігор Усенко.