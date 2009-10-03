Помер один з учасників учорашнього нападу на супермаркет «4 room»

Сьогодні в лікарні помер один з нападників, які брали участь у розстрілі співвласника меблевого супермаркету «4 room» Шабаба Алояна і його двох охоронців, – працівників спецпідрозділу МВС «Титан».

Про це УНІАН повідомив начальник центру громадських зв’язків ГУ МВС України у Київській області Микола ЖУКОВИЧ.

За його словами, один з нападників отримав під час інциденту три кульові поранення від одного з охоронців, перебуваючи за кермом автомобіля в очікуванні свого «колеги».

Наразі його особу поки що встановити не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня у Києві на Окружній дорозі невідомі розстріляли власника меблевого торгового центру «4 room» та його охорону.

Власник торгового центру помер від вогнепальних поранень у лікарні. Двоє його охоронців загинули на місці збройного нападу.

Нападники зникли на двох автомобілях, один з яких згодом потрапив у ДТП.

ГУ МВС в Київській області порушило за даним фактом кримінальну справу.

Особа, яка скоїла збройний напад, розшукується.