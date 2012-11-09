Помер хлопчик, якого жорстоко побив вітчим

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби УМВС України в Житомирській області Алла Ващенко, "порушену за фактом побиття дитини кримінальну справу за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження) після смерті хлопчика, швидше за все, буде перекваліфіковано на ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого)". Співмешканцю матері померлого хлопчика - його вітчиму - загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада непритомного шестирічного хлопчика з численними тяжкими травмами привезла до приймального відділення Житомирської обласної дитячої лікарні карета швидкої допомоги. В ході перевірки обставин отримання дитиною тілесних ушкоджень надзвичайно тяжкого характеру з’ясувалось, що дитину жорстоко побили, хоча попередньо рідні повідомили, що він впав зі сходинкового майданчика будинку. За словами медиків, крім тяжкої травми голови, все тіло дитини вкрите синцями, а передні зуби - вибиті. Стан дитини лікарі оцінювали як критичний.

7 листопада у Житомирі за підозрою у жорстокому побитті хлопчика затримали його вітчима. Підозрюваний, 31-річний раніше судимий житомирянин. Наразі він визнає свою вину. За його словами, побив малого через те, що він його не слухався.

Проти чоловіка порушили кримінальну справу за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження) - передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.