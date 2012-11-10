Кардіологів звинувачують в експериментах на пацієнтах

Як передає La Stampa, крім здійснення незаконних експериментів над людьми лікарям інкримінують корупцію, організацію злочинного співтовариства, розтрату майна установи і обман представників національної системи охорони здоров'я. Один з затриманих узятий під варту, решта - під домашній арешт. Також у рамках розслідування справи у всіх фігурантів були проведені обшуки.

Крім того, 12 компаніям-постачальникам медичного устаткування було заборонено співробітничати з представництвом національної системи охорони здоров'я. Передбачається, що ці компанії (серед яких шість іноземних) також причетні до справи кардіологів.

Розслідування "справи лікарів", нагадує Лента.ру, почалося близько року тому після того, як група борців за права споживачів звернули увагу на низку підозрілих смертей в поліклініці міста Модена в регіоні Емілія-Романья на півночі Італії. Серед іншого, йшлося про чотири смерті, 12 випадків серйозних ускладнень після лікування, 11 невдалих випадках стентування судин серця і про неправомірні експерименти над пацієнтами.

Розслідування проводили співробітники правоохоронних органів провінцій Модена і Парма. Під підозру потрапили 68 лікарів і 12 компаній-постачальників медичного устаткування. Прізвища лікарів, а також особисті даних їхніх передбачуваних жертв не розголошуються.