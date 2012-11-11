На Донеччині у чоловіка вилучено цілий арсенал
17:25, 11 листопада 2012Суспільство
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На Донеччині у чоловіка вилучили автомати, пістолети, кулемети, гвинтівки і револьвери
2 пістолети ТТ, "калашников", кулемети, гвинтівки...
На Донеччині затримано 41-річного громадянина, в будинку за місцем тимчасового проживання якого вилучено арсенал стрілецької зброї.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, серед вилученого міліцією: автомат Калашникова, два пістолети ТТ, пістолет-кулемет Шпагіна, два пістолети “Маузер”, дві гвинтівки Мосіна та чотири револьвери.
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