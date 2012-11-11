На Донеччині у чоловіка вилучено цілий арсенал

17:25, 11 листопада 2012
Суспільство
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На Донеччині у чоловіка вилучили автомати, пістолети, кулемети, гвинтівки і револьвери

2 пістолети ТТ

На Донеччині затримано 41-річного громадянина, в будинку за місцем тимчасового проживання якого вилучено арсенал стрілецької зброї.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, серед вилученого міліцією: автомат Калашникова, два пістолети ТТ, пістолет-кулемет Шпагіна, два пістолети “Маузер”, дві гвинтівки Мосіна та чотири револьвери.

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