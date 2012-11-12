Міліція зацікавилася бійкою «стінка на стінку» в Тернополі

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, перевірку розпочато після того, як на одному з місцевих веб-сайтів було розміщено відео сутички, яка сталася між двома групами молодих людей 10 жовтня на вході в парк Слави поблизу стадіону.

«Правоохоронці зареєстрували дану подію та проводять ретельну перевірку, встановлюючи обставини того, що відбулося насправді. Під час короткочасної сутички молоді люди не використовували атрибутику футбольних клубів, хоча й могли бути прихильниками тієї чи іншої команди. Міліціонери опитують та встановлюють усіх свідків та учасників події», – йдеться у повідомленні міліції.

За даними сектору громадських зв’язків, наразі ніхто з молодих людей не звертався до правоохоронців, а також за медичною допомогою у лікувальні заклади.

На відео, яке виставили на одному з місцевих сайтів, видно, як впродовж майже 3 хвилин «стінка на стінку» билися близько 100 хлопців. Бійка відбулася після футбольного матчу команд другої ліги «Нива» (Тернопіль) – «Скала» (Стрий).