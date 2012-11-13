До Києва привезуть скрипку Гварнері

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, 15 листопада у Колонній залі Національної філармонії України звучатиме скрипка легендарного італійського майстра Джузеппе Гварнері Дель Джезу (1698-1744), найвидатнішого представника родини Гварнері, що уславилася виготовленням смичкових інструментів. Скрипку зроблено у Кремоні у 1727 році. Цей інструмент улюбленого майстра Ніколо Паганіні зберігся у чудовому стані і користується великим попитом у провідних світових виконавців.

Унікальну скрипку спеціально на Міжнародний музичний конкурс ім. Миколи Лисенка привезе всесвітньовідомий скрипковий майстер, професор Королівської академії музики в Лондоні Флоріан Леонард. 15 листопада, на відкритті конкурсу, на скрипці Гварнері гратиме лауреат І Міжнародного конкурсу ім. Лисенка Дмитро Ткаченко, а в останній день музичного форуму на скрипці зіграє лауреат цьогорічного конкурсу.

У прес-службі нагадали, що IV Міжнародний музичний конкурс ім. М. Лисенка відбудеться у Києві 15-24 листопада. У конкурсі братимуть участь понад 200 молодих музикантів з 16 країн світу. Конкурс традиційно відбудеться у чотирьох номінаціях: фортепіано, скрипка, віолончель, сольний спів. До складу міжнародного журі увійшли всесвітньовідомі музиканти та музичні діячі.