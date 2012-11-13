17 митників звинуватили у хабарях

Відділом Генеральної прокуратури України з розслідування злочинів щодо корупційних діянь завершено розслідування кримінальної справи за обвинуваченням 17 працівників митниці, які входили до злочинної організації, у тому числі керівника та його заступників, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.

У повідомленні зазначається, що “митники обвинувачуються у вчиненні у складі злочинної організації більше 700 епізодів вимагання та одержання від представників декларантів хабарів за швидке і безперешкодне митне оформлення щодо задекларованих ними товарів”.

“Санкціями інкримінованих обвинуваченим статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років та конфіскації майна”, - йдеться у повідомленні.

Чотирьом з обвинувачених судом обрано запобіжний захід – взяття під варту, а з метою забезпечення виконання вироку в частині конфіскації на майно обвинувачених накладено арешт.